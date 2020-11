Stiri pe aceeasi tema

- In predica rostita marti in Catedrala Arhiepiscopala din Roman, unde a hirotonit un preot si un diacon, Arhiepiscopul Ioachim a vorbit despre familia preotului ca model pentru societate și despre paternitatea spirituala a preotului, potrivit Basilica.ro„Astazi familia trece printr-o criza…

- ADEVARURI SPUSE…. Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a savarsit pe 1 noiembrie 2020, in Duminica a XXII-a dupa Rusalii, Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala din Husi. Ca de obicei, PS Ignatie, a caror vorbe merg direct in suflet si in minte, le-a aratat enoriasilor ca: „In fata lui Dumnezeu nu…

- „Dobrogea are o legatura speciala cu Ardealul”, a spus Episcopul Tulcii miercuri, de sarbatoarea Sfinților Marturisitori Ardeleni, anunța basilica.ro.Preasfințitul Parinte Visarion a oficiat Sfanta Liturghie la Paraclisul Episcopal „Buna Vestire” din Tulcea. Cu acest prilej, ierarhul a mulțumit…

- Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei a spus ca textul evanghelic citit duminica la Liturghie (Invierea fiului vaduvei din Nain) este indreptat spre tineri, noteaza Basilica.ro.Ierarhul a explicat ca planul lui Dumnezeu nu a fost sa ii invieze pe oameni din morți sau sa-i faca sa nu mai…

- Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a slujit duminica in Arhiepiscopia Iașilor.Cu binecuvantarea Mitropolitului Teofan, PS Veniamin a sfințit pictura Bisericii „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea ieșeana Recea, apoi a oficiat Sfanta Liturghie, potrivit basilica.ro. Citește…

- Miercuri, 30 septembrie 2020, Biserica Ortodoxa Romana aniverseaza 13 de ani de la intronizarea Preafericitului Parinte Daniel ca Patriarh, poterivit Basilica.ro.Cu acest prilej, de la ora 9.00, se va savarsi Sfanta Liturghie in Catedrala Patriarhala, iar la ora 11.00 va fi oficiata slujba…

- Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților a vorbit duminica despre purtarea crucii și a insistat pe faptul ca masura greutaților prin care trecem este intotdeauna bine cantarita de Dumnezeu.Ierarhul a spus ca textul evanghelic duminical sugereaza imaginea unei mulțimi de oameni care strabat…

- Facand o paralela la Pilda lucratorilor rai, Episcopul Slatinei și Romanaților atrage atenția ca omul de azi se comporta barbar și grosolan cu „via” incredințata lui de Dumnezeu, noteaza Basilica.ro.„Se ințelege ca ‹via› incredințata lucratorilor din evanghelia de astazi este pamantul acesta,…