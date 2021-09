Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Calinic al Sucevei si Radautilor a fost diagnosticat cu COVID-19, insa nu este spitalizat, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, preotul Alexandru Flavian Sava. Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a dezmințit informatiile potrivit carora inaltul ierarh Calinic s-ar…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților precizeaza ca Inaltpreasfințitul Parinte Calinic nu este spitalizat, ci urmeaza un tratament medical și „proceduri specifice” dupa ce a fost diagnosticat și tratat corespunzator in urma contactarii Sars-Cov-2. „Precizam totodata ca Inaltpreasfinția Sa nu a fost niciodata…

- Inaltul ierarh ar fi dezvoltat o forma grava a bolii, fiind in prezent intubat. Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, ar fi internat intr un spital din Iasi dupa ce a fost diagnosticat cu Covid 19. Potrivit stirisuceava.net, inaltul ierarh ar fi dezvoltat o forma grava a bolii, fiind in…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, este bolnav de covid dar nu este spitalizat. Anunțul am fost facut de Biroul de Presa al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, dupa ce au aparut informații conform carora IPS Calinic s-ar afla internat in stare grava fiind intubat. ”In urma apariției…

- Majoritatea elevilor unei clase a XI-a de la Colegiul National "I.C. Bratianu" din Pitesti fac cursuri online, dupa ce unul dintre elevi a fost diagnosticat cu COVID-19, iar 23 dintre colegii sai sunt considerati contacti directi, conform anchetei epidemiologice, potriivit news.ro. Sapte dintre…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.…

- Xavier Bettel, 48 de ani, a fost plasat duminica, 4 iulie, sub observatie in spital pentru 24 de ore, ca masura de precautie pentru a efectua analize suplimentare, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, indica un comunicat al guvernului, citat de AFP și preluat de Agerpres . Bettel…

- Manastirea Solca a fost inchisa de Imperiul Habsburgic in 29 aprilie 1785. Dintre cei 17 calugari care se aflau in momentul inchiderii, unul singur, foarte in varsta, a fost lasat sa ramana. Biserica a devenit parohiala, iar cladirile și spațiile manastirii au fost utilizate in alte scopuri. Dupa…