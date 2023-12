Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Arhiepiscopiei au mentionat intr-un comunicat de presa ca ansamblul de cladiri, respectiv doua scoli si un internat , care a fost nationalizat in 1948, a fost retrocedat Arhiepiscopiei in 2004. De atunci, complexul de cladiri a fost inchiriat in scopuri educationale de catre municipalitatea…

- Eleva de 17 ani de la Liceul „Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc internata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures dupa prabușirea unui perete al caminului este in stare critica. Medicii sunt foarte rezervati.

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat marți ca vor avea loc verificari ale Corpului de Control in urma prabușirii parțiale la cladirii internatului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, soldata cu moatea unui elev și ranirea altor trei. Aflata in zona, Deca a afirmat ca riscul seismic al…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Harghita a declarat ca internatul Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, al carui perete s-a surpat luni, surprinzand patru copii sub daramaturi, functioneaza intr-o cladire inchiriata de la Biserica Romano-Catolica si gazduieste aproape 100 de elevi.…

- Ultimul elev scos luni de sub daramaturi dupa ce unul dintre peretii internatului Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc s-a prabusit a decedat. "Se confirma decesul. Au incercat sa-l resusciteze timp de 40 minute, dar fara efect", a declarat pentru AGERPRES dr. Peter Szilard, seful SAJ Harghita.…

- Raed Arafat a reacționat dupa ce peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit și a provocat un incident de proporții. Un copil este resuscitat la fața locului, iar medicii depun eforturi uriașe. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a spus cat de grava este siuația, in aceste…

- Un perete al internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc s-a prabusit. Mai multi elevi au fost prinsi sub daramaturi. Unul dintre aceștia, in varsta de 17 ani, a murit. Au fost extrase inițial trei victime, una conștienta, una semiconștienta și una in stare grava. Au fost informații ca…

- Un perete s-a prabușit la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc. Din primele informații, sub daramaturi au fost surprinse mai multe persoane. Pompierii au... The post Peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc, prabușit. Mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi appeared first…