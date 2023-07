Stiri pe aceeasi tema

- Un enoriaș neinformat ii cere Inaltpreafințitului Calinic sa dea de ,,ceaslovul lui Ion Creanga” de la Muzeul Bisericii din Broșteni. ”Vad ca le rezolvați pe toate. Daca reușiți sa dați de ,,ceaslovul lui Ion Creanga” de la Muzeul Bisericii din Broșteni sunteți tare de tot. Cu ani in urma era mare valva…

- Un enoriaș vrea sa știe in baza caror criterii Arhiepiscopia Sucevei și Radauților acorda Ordinul Mușatinii sau Ordinului Crucea Bucovinei. ”Care sunt criteriile pentru ca o persoana sa primeasca Ordinul Mușatinii sau Ordinul Crucea Bucovinei? Eu, personal, imi doresc, sa primesc de la Inaltpreasfințiul…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a premiat peste 60 de personalitați in cadrul galei „Seara Valorilor Sucevene”. Evenimentul a avut loc intr-o atmosfera selecta in sala de festivitați a Hotelului Balada și a fost organizat de Primaria Suceava in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Printre…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit, astazi, un premiu special in cadrul galei „Seara Valorilor Sucevene” organizat de Primaria Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Premiul special de merit intitulat „Omul de care se leaga aducerea autostrazii…

- Seria manifestarilor dedicate memoriei unuia dintre cei mai cunoscuți compozitori romani, prilejuite de implinirea a 170 de ani de la naștere și a 140 de ani de la trecerea la Domnul, continua in Arhiepiscopia Sucevei și Radauților pe parcursului intregului an 2023, declarat de Guvernul Romaniei ca…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților in colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, organizeaza VINERI, 16 iunie 2023, ora 19:00, in „Aula Magna” a Universitații, conferința „Cuvant din Sfantul Munte”. Prelegerea va fi susținuta de Preacuviosul Parinte Arhimandrit Efrem Vatopedinul, stareț…

- Pentru a simți deplin bucuria darului vieții, alaturi de ingrijirea sufletului se recomanda și aplecarea catre alinarea suferințelor trupești. Din acest motiv, Biserica se implica neincetat in susținerea celor aflați in nevoie, atat din punct de vedere social, cat și medical, contribuind la atingerea…

- Un enoriaș sucevean i-a cerut un lucru mai puțin obișnuit arhiepiscopului Sucevei și Radauților și anume sa-l faca un om mai bun. ”Inaltpreasfințite Calinic, cum sa fac sa fiu un om mai bun? Și mai bun.”, a intrebat omul. ”Sfatuiți-va cu duhovnicul dumneavoastra”, i-a raspuns ierarhul. The post Lucru…