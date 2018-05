Stiri pe aceeasi tema

- Paraguay isi va transfera ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, urmand exemplul Statelor Unite si Republicii Guatemala, a facut cunoscut miercuri ministerul de externe de la Asuncion, transmite AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat in decembrie decizia sa de a recunoaste Ierusalimul…

- Intr-o perioada in care toti opozantii PSD ataca intentia de mutare a ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, un fost ministru in Guvernul Ciolos prezinta argumentele pentru care Romania ar trebui sa recunoasca Ierusalimul drept capitala Israelului. Marius Bostan, fost ministru al Comunicatiilor,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se afla miercuri si joi in tr-o vizita oficiala in Irael, la invitatia premierului Benjamin Netanyahu, in aceeasi perioada aflandu-se in vizita si premierul Viorica Dancila. Potrivit programului, amandoi vor avea intrevederi cu seful guvernului.…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre declaratia lui Liviu Dragnea, liderul PSD, despre posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…