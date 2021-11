Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul National Individual de seniori s-a desfasurat la Resita, unde sportivii nostri au reusit sa urce de sase ori pe podium. Au participat 199 sportivi de la 27 de cluburi din tara.Astfel Szep Zoltan s-a clasat pe locul II la 92 kg, Biro Krisztian (dubla legitimatie cu CSS) locul II la 79 kg,…

- Clubul Sportiv Municipal din Suceava a cucerit doua medalii la Campionatul Național de lupte greco-romane pentru seniori desfașurat zilele acestea, la Reșița. Adrian Agache (22 de ani), aur la categoria 77 de kilograme și Codruț Ștefanachi (20 de ani), bronz in cadrul aceleiași categorii, sunt ...

- In perioada 12-14. noiembrie la Targu Mureș in organizarea Clubului Sportiv Școlar Tg Mureș și a Federației Romane de Lupte s-a desfașurat faza finala a Campionatului Național individual de juniuori și Campionatul Național pe echipe juniori -Liga juniori la lupte (18-20 ani) . Clubul Sportiv Școlar…

- Etapa a doua a Ligii I de baschet masculin s-a incheiat luni, 15 noiembrie, cu jocul din Sala Sporturilor din Tg.Mureș, unde echipa locala CSM Tg.Mureș a dispus cu un scor categoric, 145-40, de Eagles București. Runda a debutat sambata, 13 noiembrie, cu meciurile: Știința București – Politehnica Iași…

- Atletii Mihaela Acatrinei, de la CS Unirea Alba Iulia-CSU Resita si Andrei Gafita, de la CSM Suceava au castigat, sambata, titlurile in Campionatul National de 10 km mars, rezervat seniorilor si tineretului (U23) si desfasurat in jurul stadionului ”Dan Paltinisanu” din Timisoara. Mihaela Acatrinei…

- Luptatorii de la CSS Tg. Mureș au participat, zilele trecute, la un puternic turneu internațional, gazduit de orașul ucrainean Ismail, unde au cucerit trei medalii, dintre care una de aur prin Nagy Istvan, una de argint prin Denis Samarghițan și alta de bronz, prin David Man. Prestații meritorii au…

- Rechizitele sunt acordate de Ministerul Educației și se distribuie prin Inspectoratul Școlar județean Mureș. Cele aproape 6.000 de pachete au plecat deja catre școli, iar copiii le vor gasi in banci in prima zi de cursuri. Rechizitele sunt pentru copiii care sunt in intreținerea familiilor al caror…

- Localitațile slovene Kranj și Kamnik au gazduit, in perioada 21-31 august, intrecerile Campionatelor Mondiale de popice rezervate juniorilor Under 18 și Under 23, atat la feminin, cat și la masculin. Din loturile naționale ale Romaniei au facut parte și mai mulți popicari de la cluburile CS Electromureș…