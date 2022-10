Stiri pe aceeasi tema

- Doi argeșeni primesc titlul de Tezaur Uman Viu Consiliul Județean Argeș gazduiește, in perioada 24-27 octombrie 2022, ”Gala Tezaure Umane Vii” organizata de Ministerul Culturii, pentru acordarea titlului onorific de Tezaur Uman Viu creatorilor populari consacrați. Ediția din acest an reunește 38 de…

- Lucrurile se misca in directia corecta si in domeniul cultural. Chiar daca mai greu decat si-ar dori cei implicati, se fac pasi concreti, dupa o perioada foarte grea, cauzata de pandemie. Ministerul Culturii a lansat proiectul de asistenta tehnica finantat in cadrul UNESCO – Aschberg Programme for Artists…

- In ultima ședința a CJ Argeș a fost aprobat Planul de școlarizare al Secției Școala Populara de Arte și Meserii Pitești din cadrul Centrului Județean de Cultura și Arte Argeș, pentru anul școlar 2022-2023. Citește și: „Loc de Bine” este Marele Caștigator al Galei Societații Civile 2022 In acest an școlar,…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile anunțate pentru perioada desfașurarii Festivalului – Concurs National „Ion Dolanescu”, ediția a VIII-a, va aducem la cunoștința faptul ca acesta nu se va mai desfașura in locația stabilita inițial, ci la Casa de Cultura a Sindicatelor. Concursul va avea…

- Consiliul Județean Argeș prin Centrul Judetean de Cultura si Arte Arges a depus dosarul de candidatura pentru acordarea calitații de Partener Instituțional al Comisiei Naționale a Romaniei pentru UNESCO. In urma selecției realizate la nivel national, pe 29 iulie, Centrul Judetean de Cultura si Arte…

- In perioada 8-11 septembrie, Parcul Chindia gazduiește cea de-a XX-a ediție a Targului Meșterilor Populari, eveniment organizat de catre Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura. Au fost invitați o serie de meșteri populari care ilustreaza meșteșuguri tradiționale cat mai variate:…

- Consiliul Județean Argeș prin Centrul Județean de Cultura și Arte Argeș in parteneriat cu Fundația Pro Patrimonio organizeaza un eveniment dedicat maramei de Muscel, element vestimentar din portul popular romanesc deosebit de valoros aflat in pericol de dispariție. Manifestarea va avea loc pe 7 septembrie,…

- Pastrator al patrimoniului și tradițiilor populare romanești, Liviu Balac a primit titlul de „Tezaur Uman Viu al județului Buzau”, Ministerul Culturii recunoscandu-i, astfel, contribuția pe care a adus-o la promovarea, pastrarea, valorificarea și transmiterea patrimoniului cultural material și imaterial…