Argeșeanul dispărut a fost găsit mort, într-un lac Update. Din pacate, barbatul disparut a fost gasit mort. Cautarile au fost incepute dimineața. Barbatul a fost gasit intr-un lac de pe traseul spre locuința (lac neimprejmuit, pe un camp). AȚI VAZUT acest barbat? Pe 3 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au fost sesizați cu privire la faptul ca, in dimineața zilei precedente, CHINGARU BUCUR, de 64 de ani, a plecat voluntar de pe raza municipiului Campulung, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: 1,65 m inalțime, greutate aproximativ 60 kg, ochi caprui, par roșcat, tuns scurtt, cu calviție, fara semne particulare… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

