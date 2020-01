Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce zona Voina a fost asigurata cu un nou post Salvamont, de cateva zile, echipele Salvamont Campulung Muscel au la dispoziție un nou spațiu in comuna Dambovicioara, situat chiar in centrul comunei, cu o suprafața de 50 mp, utilat și mobilat, astfel incat salvatorii montani sa beneficieze de condiții…

- O unitate de calculator a fost furata de la sediul PNL Arges in urma spargerii date in noaptea trecuta. „Ma surprinde faptul ca sumele de bani aflate in doua sertare ale birourilor au fost regasite intacte. Nu era vorba de sume mari. Modul in care s-a dat spargerea ne face sa credem ca se cauta […]

- Dupa ce Simona Bratulescu, presedintele ALDE Arges, a parasit functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean, pentru un loc de secretar de stat la Cancelaria primului ministru, postul va reveni la PSD. Printre cei care doresc sa ocupe acest post se numara si consilierul judetean Marius Nicolaescu,…

- # Celelalte doua candidaturi depuse sunt ale Mariei Dinu, administratorul public al Consiliului Județean, și a deputatului Catalin Radulescu Marți, 14 ianuarie, Ion Minzina, vicepreședintele CJ Argeș, și-a depus candidatura la alegerile pentru președinția PSD Argeș, ce vor avea loc vineri, 17 ianuarie,…

- Fostul sef social-democrat al Consiliului Judetean (CJ) Arges, Constantin Nicolescu (foto), precum si fostul trezorier al PSD, Mircea Draghici, sunt asteptati miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), acolo unde are loc primul termen al cauzei in rejudecare in procesul in care cei doi…

- # Misterul inregistrarilor ilegale din biroul edilului Remo Mateescu # Dupa ce IPJ Argeș a deschis dosar penal pe acest caz, inregistrarile au fost șterse de pe YouTube # Viceprimarul Petre Nedelea se numara printre cei banuiți ca ar avea legatura cu inregistrarile din biroul primarului Virgil Mateescu,…

- Polițistul piteștean Florian Gabriel Pirvu, in timp ce se deplasa catre serviciu in aceasta dimineața, in zona magazinului Lidl din cartierul Exercițiu, a observat un autoturism de sub capota caruia ieșea fum. Imediat, polițistul a sarit in ajutorul soferiței, care intrase in panica. A indrumat-o sa…