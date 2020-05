Stiri pe aceeasi tema

- In urma informațiilor aparute in spațiul public, va aducem la cunoștința urmatoarele: In noaptea de 18 spre 19 mai a.c., in jurul orei 04:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la o stare conflictuala intrafamiliala, pe raza comunei Bascov.…

- Politistii au facut uz de arma impotriva unei cetatean din localitatea Sacalaseni, care i-a amenintat cu toporul in timpul unei interventii la locuinta acestuia in noaptea de marti spre miercuri, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Maramures, Florina Metes,…

- La data de 20 aprilie 2020, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit la o locuința din comuna Sohodol unde era semnalata o fapta de violența in familie. Potrivit IPJ Alba, in urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca un barbat de 70 de ani ar fi agresat-o…

- Un barbat care a amenintat cu un cutit doi agenti de politie, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, a fost arestat preventiv, a informat Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi intr-un comunicat remis, marti, AGERPRES. "Din probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi…

- Un barbat din localitatea Balilesti, care petrecea cu doi prieteni intr-o curte si a devenit agresiv cu politistii care incercau sa-i legitimeze, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres."In seara zilei de 12 aprilie,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, din comuna Poienesti, a fost arestat preventiv dupa ce si-a agresat sotia, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ, politistii din cadrul Politiei Municipiului Vaslui - Sectia…

- Un barbat in varsta de 35 de ani si sora sa in varsta de 45 de ani, din comuna Studina, au fost arestati preventiv dupa ce i-au amenintat cu moartea pe membrii unui echipaj de politie.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt remis, marti, AGERPRES, barbatul…

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut de politisti dupa ce l-a amenintat pe angajatul unei sali de jocuri electronice cu un cutit, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Potrivit acestora, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti…