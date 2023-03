Stiri pe aceeasi tema

- Un turist care a urcat pe munte singur, in zona Balea Lac, a fost recuperat de catre salvamontisti dupa ce a cerut ajutor, speriat fiind de o curgere a zapezii care se topeste. Salvatorii montani amintesc ca la altitudini mari este in continuare vreme de iarna, iar iubitorii muntelui nu trebuie sa urce…

- Turistii care au ramas blocati duminica la Balea Lac au fost coborati, luni dimineața, de salvamontiști. Aceștia și-au petrecut noaptea la cabana, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului puternic. Tot azi administratorii telecabinei au anunțat ca aceasta funcționeaza.Aproape 30 de turiști…

- Mai multe familii de turiști au mers sambata, 25 februarie, la Balea Lac și au innoptat la cabana. Duminica dimineața, turiștii au vrut sa coboare, dar administratorii telecabinei i-au anunțat ca instalația pe cablu este oprita din cauza codului portocaliu de vant și instabilitate atmosferica, potrivit…

- Salvatorii prahoveni au intervenit marți cu o autospeciala cu șenile pentru a prelua doi pacienți aflati intr-o zona izolata din cauza drumurilor inzapezite, scrie Agerpres . Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova, actiunea a avut loc in comuna Telega, sat Bosilcesti.…

- Salvatorii prahoveni intervin cu o autospeciala senilata, marti, pentru preluarea unor bolnavi aflati intr-o zona izolata din cauza drumurilor inzapezite, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In jurul orei 17,00, pompierii au fost solicitați sa intervina in municipiul Curtea de Argeș, strada Izvoru de Apa, pentru cautarea unei persoane cazuta in paraul Valea Iașului. Din primele informații ar fi vorba despre un barbat, care a alunecat de pe o punte pe care mergea pentru a trece apa. Nivelul…

- Un turist care a solicitat inițial ajutorul salvamontiștilor, printr-un apel la 112, a refuzat ulterior sa coopereze cu echipele Salvamont din Bran și Brașov. 15 salvatori au plecat in cautarea barbatului care se ratacise in zona Malaiești. ”In data de 26.12.2022, ora 16:27, in urma unui apel primit…