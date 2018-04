Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 9 perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de furturi din locuințe și societați comerciale.La data…

- Politistii din Arges au ridicat bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, precum si 53.000 de lei si 25.700 de euro, in numerar, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate ieri. 6 persoane au fost retinute. La data de 8 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au…

- La aceasta ora, politistii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 12 de perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de camata și furt. La data de 8 martie…

- Joi dimineaa, politistii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 12 de perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de camata și furt. La data de 8 martie…

- Politistii din Curtea de Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din Inspectoratul General al Politiei Romane efectueaza, joi dimineata, 12 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de camata si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza, la aceasta ora, 6 perchezitii in județele Arges, Olt și Dolj, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite ...

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.…

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…