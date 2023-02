Stiri pe aceeasi tema

- Politia Judeteana Arges anunta, vineri dupa-amiaza, ca politistii fac cercetari cu privire la un incident care a avut loc intr-o padure din judet, unde lucratori silvici au fost atacati cu o drujba si un topor de mai multe persoane pe care le-au prins la furat lemn. Imagini cu agresiunea au fost postate…

- In imaginile postate pe internet se vede cum mai multe persoane, intre care o femeie, ameninta cu un topor, o drujba si un bat mai multi barbati. La un moment dat, femeia il loveste pe unul dintre barbati cu lemnul, in timp ce alti barbati ameninta: ”Te tai!”. La randul lor, cei agresati, care sunt…

- „La data de 17 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, intre cinci lucratori silvici și mai multe persoane a izbucnit un conflict. La fața locului, s-au deplasat polițiștii, iar din verificarile efectuate pana…

- Doua echipaje de politie, chemate la un imobil din Pitesti, dupa ce o femeie a reclamat ca este amenintata cu moartea si agresata de sotul ei, au fost intampinate cu pumni. Doi agenti au avut nevoie de un control medical, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul…

- In seara zilei de 15 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112 despre faptul ca la un imobil din Pitești, o femeie este agresata de soțul sau, in locuința comuna, iar cea in cauza ar solicita ajutor spunand ca…

- 41 de perchezitii au fost desfasurate miercuride politistii si procurorii olteni, in judetele Olt, Arges si Teleorman, intr-un dosar privind furturi de combustibil din conductele Petrom. Gruparea avea chiar o masina modificata special pentru aceste operatiuni. Anchetatorii spun ca, incepand cu anul…