Argeș: Femeie reținută pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului O femeie din municipiul Curtea de Arges a fost retinuta de politisti, luni seara, fiind cercetata pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, accidentul rutier in care a fost implicata soferita s-a produs in noaptea de duminica spre luni. „Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Tarnita din Curtea de Arges, a fost gasita o femeie de 27 de ani, in stare de inconstienta, posibil victima a unui accident rutier. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si de ambulanta, insa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

