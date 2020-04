Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba au reținut o femeie care este cercetata pentru inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Aceasta ar fi inșelat 90 de persoane pe numele carora ar fi intocmit contracte de creditare, folosindu-se de documente false. Prejudiciul a fost estimat la 200.000 de lei. La…

- Trei angajati ai Primariei Targoviste au fost plasati in arest la domiciliu in urma perchezitiilor de la Primaria Targoviste. Acestia si-ar fi insusit din bugetul institutiei aproximativ 200.000 de lei. Ei sunt acuzati de delapidare, fals de inscrisuri oficiale si uz de fals. Perchezițiile au fost efectuate…

- Politistii din Botosani au efectuat, joi, noua perchezitii la sediile unor firme, dar si la locuintele unor barbati suspectati de evaziune fiscala si contrabanda, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit acesteia, politistii Serviciului…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, au dispus retinerea pentru 24 de ore in arest a unui barbat de 38 ani, din comuna ...

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, din cadrul IPJ Mehedinti sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, fac duminica dimineata 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara,…

- Politistii efectueaza duminica dimineata 21 de perchezitii, in patru judete si in Capitala, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti.…

- 12 persoane au fost cercetate de polițiștii prahoveni de Investigare a Criminalitații Economice, fiind banuite ca au creat un prejudiciu uriaș la bugetul de stat, prin evaziune fiscala și spalare de bani.