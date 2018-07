Argentinianul Nestor Pitana va arbitra finala Campionatului Mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Nestor Pitana va conduce partida Franța – Croația, finala Cupei Mondiale de fotbal. Argentinianul are 43 de ani. FIFA a ales numele arbitrului care va face legea in ultimul act al Mondialului rusesc, joc programat duminica, de la ora 18.00. Argentinianul Nestor Pitana va fi ajutat de ”asistenții”…

- Hernan Maidana si Juan P. Belatti vor fi asistenti, iar arbitru de rezerva va fi olandezul Bjorn Kuipers. Meciul pentru locul trei, Belgia – Anglia, care se va disputa sambata, de la ora 17.00, la Sankt Petersburg, va fi arbitrat de iranianul Alireza Faghani, ajutat de Reza Sokhandan si Mohammadreza…

- Prima semifinala a Cupei Mondiale de fotbal 2018, castigata de Franta cu 1-0 in fata Belgiei, marti seara, la Sankt Petersburg, a fost cel mai vizionat meci al turneului final din Rusia la TVR 1, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Partida Franta - Belgia a pus TVR 1 pe prima pozitie…

- Arbitrul turc Cuneyt Cakir va arbitra meciul Anglia - Croatia, a doua semifinala a Cupei Mondiale, programat, miercuri, de la ora 21.00, informeaza news.ro.Cakir va fi ajutat de compatriotii sai Bahattin Duran si Tarik Ongun, in timp ce olandezul Bjorn Kuipers a fost rezerva. Cuneyt…

- Peste 16 milioane de francezi si 20 de milioane de britanici au urmarit sferturile de finala in care selectionatele Frantei si Angliei s-au calificat in semifinalele Cupei Mondiale, conform news.ro.Meciul de vineri dintre Uruguay si Franta, incheiat cu scorul 0-2, a fost urmarit la TF1, in…

- Franța și Belgia joaca marți, de la ora 21:00, in semifinala Campionatului Mondial 2018. Meciul va fi in direct pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.RO. Eden Hazard și Thorgan Hazard ii vor infrunta pe albaștri la Sankt Petersburg, in semifinalele Mondialului. "Toata lumea știe ca Zidane a fost idolul meu",…

- Prima semifinala a Cupei Mondiale de fotbal 2018, Franta - Belgia, care va avea loc marti la Sankt Petersburg, va fi condusa de arbitrul uruguayan Andres Cunha, a anuntat Federatia internationala...

- Argentinianul Nestor Pitana va arbitra meciul de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal 2018, care va avea loc joi intre Rusia, gazda competitiei, si Arabia Saudita, informeaza presa internationala. Cei doi arbitri asistenti vor fi tot argentinieni, Juan Pablo Bellati si Hernan Maidana,…