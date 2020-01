Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani, pe numele sau Fernando Baez Sosa, a fost omorat in bataie de 11 rugbiști, intr-un club de noapte din Buenos Aires. La final, criminalii au aruncat victima in strada și au plecat, anunța MEDIAFAX.Medicii susțin ca Sosa a decedat din cauza unei lovituri puternice…

- Un barbat a fost acuzat de deteriorarea unui tablou de Picasso, expus la Tate Modern, informeaza marti Press Association si BBC, potrivit AGERPRES.Potrivit BBC, pictura "Bust de femeie", in valoare de 20 de milioane de dolari, ar fi fost rupta intr-un incident petrecut sambata. Politia…

- Procuratura Generala comunica satisfacerea demersului de condamnarea de catre instanța de judecata a unui cetațean care și-o omorat amicul de pahar, in Caracușenii Vechi-Briceni, la pedeapsa cu inchisoarea pentru un termen de 9 ani.Fapta a fost comisa in data de 11 iulie.

- Ambasadorul Mexicului in Argentina a fost rechemat pentru ca ar fi incercat sa fure o biografie a aventurierului italian din secolul al XVIII-lea Giacomo Casanova, relateaza luni presa locala, potrivit DPA, anunța AGERPRES.Citește și: Jandarmerița batuta in timpul protestelelor din 10 august…

- Probabil multi soferi nu stiu asta, dar politia ii poate amenda chiar daca au cauciucuri de iarna si lanturi de zapada. In Romania, soferii trebuie sa respecte prevederile Codului Rutier din 2019 si „Legea cauciucurilor de iarna” care a intrat in vigoare, din 2011. Potrivit Legii,…

- Situație nemaiintalnita, la Primaria Cochirleanca. Un apel la 112 efectuat astazi de un angajat al instituției anunța o posibila agresiune intre primarul și viceprimarul din comuna. Dupa un taios schimb de replici, pe fondul unor neințelegeri mai vechi, cei doi s-ar fi luat la bataie chiar in sediul…