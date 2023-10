Argentina – Noua Zeelanda 6-44. Partida, care a contat pentru prima semifinala a Cupei Mondiale de Rugby din Franța, a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Selecționata din America de Sud s-a calificat in semifinalele competiției dupa ce a trecut in sferturile de finala de Țara Galilor, cu scorul de 29 la 17. De […] The post Argentina – Noua Zeelanda 6-44. Neo-zeelandezii se califica in finala Cupei Mondiale dupa o victorie entuziasmanta! appeared first on Antena Sport .