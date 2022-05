Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul dezbaterii organizate astazi in Parlamentul European privind Republica Moldova, europarlamentarul Victor Negrescu s-a remarcat in fața audienței printr-un discurs in stilul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski prin care iși exprima susținerea pentru Republica Moldova in contextul…

- Alexei Arestovici, consilierul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, da asigurari ca Ucraina nu vrea un front nou in regiunea transnistreana. Acesta spune ca unicul scenariu in care Kievul poate interveni militar in Republica Moldova este doar daca primesc o cerere de ajutor din partea țarii…

- Republica Moldova, Ucraina și toata Europa vor ține sub control o eventuala escaladare in Transnistria pentru a preveni crearea unui alt front, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, in cadrul unei intalniri comune cu omologul sau danez, Jeppe Kofod la Kiev. Șeful diplomației ucrainene…

- Alexei Arestovici, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski declara ca razboiul din Ucraina va depași granițele țarii sale. Potrivit lui, „umbra razboiului a cazut asupra Moldovei, este de mult timp asupra Belarusiei și asupra regiunii ruse”, scrie unian.net

- Vesti foarte ingrijoratoare vin de pe frontul razboiului. Rusia s-ar pregati sa atace Ucraina din Transnistria. Chisinaul nu confirma aceasta informatie. Statul Major al Ucrainei a anuntat ca „Rusia incepe sa-si mobilizeze trupele din Transnistria ocupata din Moldova. Moscova redistribuie trupele ruse…