Stiri pe aceeasi tema

Președintele ucrainean, Volodomir Zelenski, acuza Rusia ca a comis un „ genocid in Ucraina pentru a nimici „intreaga națiune". „Da, acesta este un genocid. Eliminarea intregii națiuni și a intregului popor. Noi suntem cetațeni ai Ucrainei. Avem mai mult de 100 de naționalitați. Aceasta este distrugerea…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 29 martie 2022, decretele de numire in funcția de judecator sau procuror a candidaților admiși la concursul de admitere in magistratura organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Național al Magistraturii,…

Guvernul Statelor Unite considera ca membri ai fortelor armate ruse au comis crime de razboi in Ucraina, potrivit comunicatului oficial al secretarului de stat american Antony Blinken, publicat miercuri si citat de CNN, anunța news.ro.

Din cele 7 coridoare umanitare pregatite pentru ziua de joi, a 15-a de la inceputul invaziei rușilor, doar cele din regiunea Sumi și regiunea Harkov au funcționat. „De acum, putem spune ca doar in regiunea Sumi au inceput sa funcționeze coridoarele umanitare. De fapt, este inca foarte dificil sa vorbim…

Oficialii din Ucraina negociaza cu Rusia o noua incetare a focului și formarea unui coridor umanitar in regiunea Kiev, pentru a scoate civilii din orașele Hostomel și Bucha.

Un transport cu ajutoare va pleca vineri din judetul Covasna spre regiunea Odesa, unde oamenii incep sa se confrunte cu lipsa de alimente.

Delegația ucraineana a plecat la negocierile cu Federația Rusa. Reprezentanții de la Kiev intenționeaza sa obțina cel puțin deschiderea coridoarelor umanitare. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la pagina de Facebook președintelui fracțiunii "Slujitorul poporului", David Arahamia.…

Brigada de Politie Rutiera a aplicat amenzi in valoare de 22.000 de lei si a decis suspendarea a 16 permise de conducere, in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica, in Capitala. De asemenea, o tanara de 22 de ani care a produs un accident a fost depistata sub influenta…