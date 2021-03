Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 27 de ani, din Blaj, REȚINUT de polițiști pentru ca și-a agresat concubina. Va fi cercetat in stare de arest preventiv Un tanar de 27 de ani, din Blaj, a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in data de 18 martie. Totul…

- Conducatorul unei instituții și un administrator de firma au fost reținuți de polițiștii din Alba pentru delapidare și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Ar fi creat un prejudiciu in valoare de peste 400.000 de lei, in urma achitarii unor expertize și studii de fezabilitate fictive, care ar fi…

- Ieri, 18 februarie 2021, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au identificat și reținut pe un tanar de 19 ani, din comuna Meteș, care este condamnat la executarea unei masuri educative, privative de libertate de internare intr-un centru…

- La data de 17 februarie 2021, politistii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 6 perchezitii, toate in județul Sibiu, la domiciliile unor persoane banuite de furtul unui autoturism…

- Cei trei bistrițeni reținuți sambata pentru camatarie și șantaj, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile dupa ce judecatorul de drepturi și libertați a admis propunerea procurorilor. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, cele trei persoane reținute pentru 24 de ore, cercetate pentru savarșirea infracțiunii…