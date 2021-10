Judecatorii din Filiasi au prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui craiovean de 21 de ani, cercetat pentru punerea in circulație de valori falsificate și inșelaciune. Inculpatul este acuzat ca a cumparat un telefon mobil in valoare de 1.000 de euro cu bancnote falsificate. Ulterior, in urma perchezitiilor, oamenii legii au descoperit bancnote contrafacute in valoare de 13.010 euro. Tanarul de 21 de ani a fost retinut de ofiterii de combatere a criminalitații organizate pe data de 16 septembrie. Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de punere in circulație de valori falsificate…