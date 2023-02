Stiri pe aceeasi tema

- GHINION… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat de 35 de ani, cu cetațenie romana și R. Moldova, care a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. Pe…

- INCREDIBIL… In timp ce majoritatea celor care savașesc fapte penale grave ajung in arest preventiv, criminala din Trohani pare sa beneficieze de tratament preferențial. Astfel, magistrații vasluieni au decis prelungirea arestului la domiciliu pentru cea care și-a ucis soțul cu sange rece și a incercat…

- Femeia era disparuta de cinci zile și a fost gasita fara suflare in magazia casei unde locuia. Soțul femeii, tot roman, a fost arestat. Oamenii legii au arestat deja un barbat de 40 de ani, soțul femeii, presupus autor al crimei, care in cursul saptamanii s-a internat la Spitalul Santa Maria „din cauza…

- In urma cu putin timp, Tribunalul de la Iasi a decis prelungirea masurii preventive a arestului la domiciliu pentru seful de la Biroul Vamal Iasi, Danuț Bolohan, dar si pentru alti angajati acuzati de luare de mita. „Admite propunerea formulata de D.N.A. – Serviciul Teritorial Iasi in dosarul nr.83/P/2020…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un cetațean armean care a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, prezentand la controlul de frontiera un pașaport fals. Astfel, in data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 01.30,…

- DECIZIE… Polițistului de frontiera din Huși, care, in septembrie, a accidentat o femeie pe trecerea de pietoni, baut fiind la volan, i s-a prelungit arestul la domiciliu. Acesta nici nu a mai contestat masura, deși aparatorul sau a cerut instanței sa ii fie schimbat arestul la domiciliu cu masura controlului…