Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei și Infrastructurii invita persoanele creative sa participe la concursul pentru amenajarea și decorarea pavilionului Republicii Moldova la Expoziția Mondiala „EXPO 2020 Dubai”.

- Rusia va acorda 500 de autorizatii suplimentare pentru transportatorii moldoveni. Aceste documente vor fi ultimele acordate in acest an. Despre aceasta informeaza Ministerul Economiei si Infrastructurii, intr-un comunicat de presa, emis in dupa-amiaza zilei de joi.

- Proiectarea și construcția "Arenei Naționale” va trece din gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Decizia a fost aprobata astazi de catre Guvern.

- In legatura cu organizarea protestului asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier de persoane, desfașurat astazi, in Piața Marii Adunarii Naționale, Ministerul Economiei și Infrastructurii vine cu o serie de precizari și clarificari.

- Transportatorii acuza Ministerul Economiei si Infrastructurii ca incearca sa-i traga pe sfoara. Din aceasta cauza, organizeaza, astazi, un marș de protest fata de modul in care autoritatile examineaza solicitarea cu privire la majorarea tarifelor de calatorie.

- Modul in care Ministerul Economiei și Infrastructurii examineaza solicitarea transportatorilor de majorare a tariful la transportul de calatori ii nemulțumește pe reprezentații companiilor de transport. Ei au anunțat proteste și spun ca nu se vor opri pana nu le va fi indeplinita cererea.

- La Parlament are loc audierea publica a mai multor foști oficiali din Guvern privind modul de organizare și desfașurare a privatizarii și concesionarii proprietații publice in perioada 2013-2019 a I.S. „Air Moldova”. (update:12:40) Este audiat fostul secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii,…

- Ministerul Economiei si Infrastructurii va comanda un audit independent in raport cu investitiile si lucrarile de modernizare realizate la aeroport de firma Avia Invest. Intr-un comunicat de presa al institutiei, se mentioneaza ca ministrul Vadim Brinzan nu a negociat si nici nu s-a consultat cu reprezentantii…