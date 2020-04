Are succes internațional, iar acum Aris a lansat video lyrics-ul…

Fosta concurenta de la “Megastar”, “Vocea Romaniei”, “X Factor” si “The Four” s-a reinventat si a dat lovitura peste hotare. Este vorba despre Larisa Ciortan pe numele de scena Aris, care dupa ce a scos mai multe piese lanseaza acum o noua melodie care se numește “Tumblin’ Down” pentru care a lansat și un Lyric Video. Dupa hitul “S.O.S.” care a lansat-o pe Aris pe piața internaționala, dar și alte piese de succes precum “Love again”, “Streets of Paris” sau “Stop”, solista lanseaza o noua melodie care se numește “Tumblin’ down”. Aceasta a fost compusa de Aris, versurile au fost scrise alaturi de…