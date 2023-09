Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a confirmat faptul ca ea și Alex Ashraf, barbatul cu care a fost casatorita vreme de 7 ani de zile, nu mai sunt impreuna. Bruneta a oferit și o declarație in acest sens, marturisind ca au ales sa mearga pe drumuri separate, iar acum este „libera de contract”, noteaza click.ro. Afaceristul…

- Oana Zavoranu il acuza pe fostul ei soț, Alex Ashraf, ca i-a cheltuit toți banii cu amanta. Vedeta susține ca acesta i-a luat suma de 162.000 de euro pentru a-i cumpara mașina și casa amantei. Iata ce declarații a facut vedeta!

- Este divorțul anului in showbiz-ul de la noi! Oana Zavoranu și Alex Ashraf și-au spus "adio", dupa mai bine de șapte ani de casnicie. Pareau mai fericiți ca niciodata, insa, pare ca ceva intre ei a aparut, motiv pentru care a intervenit separarea. Care este diferența de varsta dintre Oana Zavoranu și…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Acum avem adevarul despre separarea dintre cei doi soți. Iata cum a ajuns el sa dea divorț de vedeta! Nu are legatura cu amanta! Iata ce declarații a facut Oana Zavoarnu in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Alex Ashraf a facut primele declarații dupa ce site-ul Spynews a scris ca acesta a divorțat de Oana Zavoranu și ca deja s-a mutat la amanta. In urma cu fix o luna, vedeta ii declara public iubirea soțului, intr-o postare pe Instagram. „Cand dragostea este adevarata, nu exista nimic sa o poata invinge”.…

- Intr-un interviu acordat pentru emisiunea Xtra Night Show, Cosmina Pasarin a facut noi dezvaluiri despre barbatul alaturi de care traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste. Bruneta a spus daca actualul ei partener de viața este gelos.

- Ozana Barabancea este una dintre cele mai iubite și apreciate voci feminine ale Romaniei. Este vazuta mereu cu zambetul pe buze, insa puțini știu ca, de fapt, celebra artista ascunde o drama de-a dreptul sfașietoare! Și-a pierdut mama la varsta de 14 ani, iar de atunci traiește cu dorul in suflet. Intr-un…

- Dezvaluiri dureroase din copilaria Simonei Hapciuc. Vedeta de televiziune a vorbit public despre dramele pe care le-a suferit și care au facut-o sa iși reprime sentimentele fața de barbați. Puțini s-ar fi gandit ca astfel de evenimente i s-au petrecut ei. „Nu m-am simțit atrasa de un barbat”. Foto Dramele…