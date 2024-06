Stiri pe aceeasi tema

- Pleci in vacanța din Cluj? Parcheaza la noi in siguranța! EDD Park & Fly te așteapta pe strada Campului 14, Dezmir, la doar 3 minute de aeroport și cu acces rapid la DN1. Mașina ta este supravegheata non-stop, iar noi oferim cele mai avantajoase prețuri din zona. Fie ca pleci pentru cateva zile sau…

- Atat Primaria Sectorului 5, condusa de Cristian Popescu Piedone, cat și Primaria Capitalei, aflata sub conducerea lui Nicușor Dan, au semnat contracte de milioane de euro cu firme ai caror patroni au legaturi cu serviciile secrete, arata o investigație jurnalistica Libertatea.

- In moda, tendințele se schimba constant. In ultimii ani, am putut observa cum piesele vestimentare cu croi lejer au inceput sa domine podiumurile. Iar trendurile din trecut sunt adesea reinventate și transformate in piese de excepție. Un exemplu perfect in acest sens il reprezinta blugii baggy – o piesa…

- Autosel Cars amp; Trucks SRL a semnat prin cumparare directa cu Utilitati Publice Gospodaria Comunala SRL contractul vizand Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor, aflate in administrarea si in proprietatea SC Utilitati Publice Gospodaria Comunala SRL. Informatia a fost publicata in Sistemul…

- Serviciile de inchirieri auto sunt de cele mai multe ori avantajoase pentru calatorii, in schim aceste oferte ale companiilor merita o mica atentie si o informare prelabila. In mod sigur te-ai confruntat cu situația in care trebuie sa ajungi cat mai urgent intr-o locație și mașina este cea mai buna…

- Este minunat sa te distrezi și sa iți petreci timpul jucand la cazino online sau offline, dar este la fel de important sa fii conștient de limitele tale și sa te asiguri ca ramane o activitate placuta, nu devine o problema. Așadar, hai sa exploram impreuna cateva strategii simple și eficiente pentru…

- Gata sa evadezi din rutina zilnica și sa te bucuri de soarele stralucitor in 2024? Alege @Dor Travel pentru a-ți transforma visul de vacanța in realitate! ☀️ Bucura-te de soare și de mare intr-o vacanța de vis alaturi de @Dor Travel! ☀️ Cu noi, fiecare moment va fi de neuitat! Te invitam sa descoperi…

- Intr-o lume in care mobilitatea este cheia, serviciile de inchirieri auto au devenit tot mai cautate de cei care pleaca in vacanțe sau de cei care calatoresc in interes de serviciu. De la aventurile de vacanța la necesitațile de afaceri, posibilitatea de a inchiria un vehicul ofera o flexibilitate care…