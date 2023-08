Arde toată țara de când s-a întors Ponta la Palatul Victoria Ca un facut, cel impins afara din Guvern dupa tragedia de la Colectiv, s-a intors la Palatul Victoria. Și nenorocirile au reaparut. A explodat Crevedia, a luat foc IOR-ul, fabrica de armament de la Dragomirești a tremurat ca ardea la doi pași de ea, subteranul unui mall din Timișoara s-a aprins, restaurantul Intim din Calarași s-a facut scrum, hectare intregi de langa padurea Baneasa s-au innegrit, un bloc din Huși a ars ca o torța, tramvaiele 16 și 36 au ramas nemișcate, caci ardea vegetația in zona Petricani, a fost foc la o școala de langa Galați, au ars case și magazii in diverse locuri ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

