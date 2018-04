ArcelorMittal vrea sa vanda combinatul de la Galati. Sindicalistii fac apel disperat la Dancila si vorbesc despre nationalizare

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul siderurgic ArcelorMittal s-a oferit sa vanda mai multe otelarii din Europa, printre care si combinatul de la Galati, daca va fi nevoie, pentru obtine aprobarile necesare din partea autoritatilor anti-trust ale UE pentru achizitionarea producatorului italian de otel Ilva, cea mai mare otelarie…

- Ministerul de Externe al Rusiei (MAE) a convocat și un diplomat roman, in cazul Skripal, pe langa ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care au expulzat diplomati rusi in urma cazului Serghei Skripal – fostul agent rus otravit la 4 martie in Marea Britanie, actiune atribuita de Londra…

- Riscul de saracie la persoanele care au un loc de munca din Romania era aproape dublu in anul 2016 fața de media din Uniunea Europeana. Potrivit datelor publicate pe 16 martie de Eurostat, Romania (cu aproape 19%) este urmata la distanța de Grecia (cu puțin peste 14%), Spania (cu circa 13%) și Luxemburg…

- Cate biciclete s-au vandut in 2017. ”Creșterile ar fi imense, daca ar exista infrastructura”. Anul trecut, s-au comercializat biciclete in valoare de 60 de milioane de euro. Primavara este tot mai aproape de noi și dovada consta in temperaturile pozitive și tot mai multe zile insorite care ne indeamna…

- Valul de frig siberian care s-a abatut asupra Europei a ucis peste 40 de oameni pana miercuri, inclusiv numeroase persoane fara adapost, si continua sa perturbe transporturile, relateaza AFP. Numit ”Bestia din Est” de presa britanica, ”Ursul din Siberia” in Olanda, ”tunul de zapada” in Suedia sau…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- "Pentru sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack in Transilvania, pana in acest moment s-au strans 261.000 de semnaturi. Aceasta cifra depaseste cu mult cota stabilita pentru Romania, dar si numarul de semnaturi pe care noi ni l-am propus. Multumim tuturor celor care, pana in prezent,…