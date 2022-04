Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…

- Astazi, incepand cu ora 13:00 in Romania, va avea loc tragerea la sorți pentru sferturile Champions League. Evenimentul va putea fi urmarit live pe GSP.ro. Cele 8 echipe din sferturi sunt Atletico Madrid, Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid și Villarreal. In aceasta…

- Juventus a pierdut acasa cu Villareal, 0-3 (1-4 la general), și a fost eliminata din „optimile” Champions League, pentru al treilea an consecutiv. Dupa aceasta umilința, presa din Italia nu a avut mila de echipa lui Masssimiliano Allegri. Toate echipele calificate in „sferturi”: Bayern, Manchester City,…

- Manchester United joaca acasa cu Atletico Madrid, de la ora 22:00, in optimile Ligii Campionilor. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Pana acum s-au calificat in sferturi Real Madrid, Manchester City, Bayern și Liverpool In celalalt meci al serii joaca…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la meciul Atletico Madrid - Manchester United, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. El va fi ajutat de asistentii Mircea Grigoriu si Sebastian Gheorghe, precum si de rezerva Radu Petrescu. In camera VAR se vor afla italienii Massimiliano…

- Antrenorul Pep Guardiola a aratat motive de nemultumire si dupa ce echipa lui, Manchester City, s-a impus in deplasare, scor -0, cu Sporting Lisabona, in Liga Campionilor. "Ne aparam cu mingea si trebuie sa avem grija de balon mai bine decat am facut-o astazi. Una dintre regulile principale pe care…

- Atacantul Valentin Mihaila a fost transferat de la gruparea de liga secunda Parma, la Atalanta, echipa care ocupa locul 4 in Serie A, a anuntat clubul din Bergamo. "Mihaila este noul jucator al echipei Atalanta. Bine ai venit, Valentin", se arata pe pagina de Facebook a clubului Atalanta. El a fost…

- Tenismenul roman Marius Copil (31 ani, 280 ATP) s-a calificat in optimile de finala ale turneului challenger de la Forli (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 45.730 de euro. In runda inaugurala, Copil l-a invins, in trei seturi, scor 7-5, 5-7, 6-4, pe Pavel Kotov…