Arbitrul Istvan Kovacs delegat la Campionatul Mondial din 2022. Va arbitra și prima finală europeană de club Centralul Istvan Kovacs va arbitra la Campionatul Mondial din Qatar 2022. Vasile Marinescu și Mihai Artene sunt asistenții romani care, de asemenea, vor merge la turneul final. Este o performanța laudabila a arbitrului roman in varsta de 37 de ani. Ultima oara cand un central a arbitrat un turneu final a fost pe cand Istvan Kovacs avea doar un an, in urma cu 36 de ani (Ioan Igna la Campionatul mondial din Mexic, in 1986). La Campionatul Mondial din Qatar au fost delegați 36 de arbitri, 69 de asistenți și 24 oficiali VAR. Atitudinea și deciziile lui Istvan Kovacs in meciuri FIFA l-au recomandat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Ion Craciunescu (71 de ani), fost arbitru FIFA, a reacționat dupa ce Istvan Kovacs (37 de ani), a fost anunțat ca va arbitra la Campionatul Mondial din Qatar. Dupa 36 de ani, Romania va avea din nou un arbitru de centru la o Cupa Mondiala. Este vorba despre Istvan Kovacs, arbitru care a fost la centru…

Istvan Kovacs (37 de ani) incheie perfect cel mai bun sezon european al sau. Va fi la centru la finala Conference League, AS Roma – Feyenoord. Federația Romana de Fotbal a anunțat azi ca centralul roman, care a impresionat la turul semifinalei Champions League, Manchester City – Real Madrid, va conduce…

