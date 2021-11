Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul nationalei de fotbal feminin a Romaniei, Ion Marin, și-a chemat jucatoarele la ultimul cantonament inaintea meciurilor pentru turneul de calificare la Campionatul European din 2022. Tricolorele U19 se pregatesc la Izvorani, in aceasta saptamana, urmand ca, pe 18 octombrie, sa faca deplasarea…

- In Olanda, zeci de mii de persoane au protestat impotriva restrictiilor asupra vietii de noapte. Participantii la mars, printre care s-au numarat DJ si muzicieni, au cerut ridicarea restrictiilor impuse industriei de organizare a evenimentelor.Organizatorii au facut apel la proteste in zece orase, inclusiv…

- Campionatului European de Fotbal pentru Amputați are loc anul acesta la Cracovia, in Polonia, in perioada 12-19 septembrie. Competiția, amanata din 2020, din cauza pandemiei, are la start 14 echipe. Componenții echipelor sunt sportivi cu membre amputate și care nu se folosesc de proteze. Trei…

- Anul trecut, in Uniunea Europeana 74% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani care au utilizat internetul in precedentele trei luni au vizionat servicii de streaming TV sau redare video prin internet, cel mai redus procent de persoane care au utilizat astfel de servicii fiind in Romania…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a modificat la 12 august a.c. lista țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Turcia, SUA și Muntenegru au trecut in zona roșie, iar Olanda și Malta in zona galbena. Italia a ramas pe lista verde, ceea ce inseamna ca toate persoanele care calatoresc…

- S-a schimbat lista țarilor aflate in zonele verzi, galbene sau roșii. Carantinarea pentru 14 zile e obligatorie pentru cei ce vin din zona roșie și galbena, cu puține excepții. Autoritațile au emis noi liste cu țarile cuprinse in zonele verzi, galbene și roșii. Aceasta lista intra in vigoare de duminica,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a publicat, joi, noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. In zona roșie au intrat: Turcia, Muntenegru, SUA, Israel, Maroc, Puerto Rico, Costa Rica și Sint…

- CNSU a publicat o noua lista cu tarile cu risc epidemiologic ridicat Foto: Alex Lancuzov Turcia, Israel si Statele Unite sunt printre tarile care au intrat pe lista rosie, cu risc epidemiologic ridicat, potrivit hotarârii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, publicata cu putin…