- Arbitrul international Antony Gautier a fost ales primar în Bailleul, o localitate din nordul Frantei, cu aproape 15.000 de locuitori, informeaza lequipe.fr.Candidând ca independent, Gautier a câstigat turul al doilea al alegerilor locale, cu 50,3 la suta din voturi exprimate în…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de cazuri zilnice de Covid-19, majoritatea fiind confirmate in America de Sud si America de Nord, scrie BBC, potrivit news.ro.OMS a transmis ca peste 183.000 de cazuri au fost raportate in ultimele 24 de…

- Sute de oameni au atacat, noaptea trecuta, masini ale politiei si au vandalizat si jefuit magazine din centrul orasului Stuttgart, relateaza bbc.com, potrivit news.ro.Pe Twitter au aparut filmulete cu oameni care distrug magazine si arunca cu pietre si cu alte obiecte in masini ale politiei.…

Pompierii din Prahova au avut, duminica, o intervenție inedita: ei au salvat o randunica prinsa in plasa de la izolația unui bloc, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Prahova, intervenția a avut loc duminica pe strada Intrarea Regimentului din Ploiești.

Un numar de 16 persoane angajate la doua centre rezidentiale din judetul Iasi au fost depistate cu COVID-19, iar Directia de Sanatate Publica a inceput anchete epidemiologice la cele doua unitati, potrivit news.ro.

Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei femei care, in cursul zilei de vineri, a plecat de la adresa de domiciliu din sectorul 2 si nu a mai revenit pana in prezent, potrivit Agerpres.

- In timp ce in multe tari cad statui ale unor figuri istorice ale trecutului colonialist, in siajul mortii lui George Floyd in SUA, o statuie a lui Lenin va fi dezvelita sambata in orasul german Gelsenkirchen, in vestul tarii, la mai bine de 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, noteaza AFP,…