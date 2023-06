Stiri pe aceeasi tema

- Szymon Marciniak va arbitra in cele din urma finala Ligii Campionilor, pe stadionul Olimpic din Istanbul. UEFA a decis sa nu schimbe delegarea, in ciuda scandalului in care a fost implicat arbitrul polonez. „Centralul” polonez Szymon Marciniak a participat la o manifestație de extrema dreapta și risca…

- Inter Milano a castigat Cupa Italiei pentru al doilea an la rand, dupa ce a invins-o pe Fiorentina cu scorul de 2-1, in finala disputata pe Stadio Olimpico din Roma. Finalista Ligii Campionilor s-a impus grație dublei reușite de atacantul argentinian Lautaro Martinez, care a marcat in minutele 29 si…

- Romania va fi reprezentata in finala Ligii Campionilor de la Istanbul de arbitrii Istvan Kovacs și Vasile Marinescu. UEFA a anunțat arbitrii finalelor competițiilor continentale din acest final de sezon. Finala Ligii Campionilor, Manchester City – Inter, va fi arbitrata, la fel ca și finala Cupei Mondiale…

- Capitanul echipei de fotbal Manchester City, germanul Ilkay Gundogan, a ajuns la un acord verbal cu clubul FC Barcelona in vederea unui transfer din sezonul viitor. Conform presei din Spania, mijlocasul german Ilkay Gundogan, al carui contract cu Manchester City expira in luna iunie, a ajuns la un acord…

- Formația franceza Paris Saint-Germain il are in vizor pe portughezul Jose Mourinho actualul antrenor al echipei AS Roma, pentru inlocuirea lui Christophe Galtier. Deși apropiații lui Mourinho au negat orice negocieri directe, consilierul lui PSG, Luis Campos, a discutat cu agentul tehnicianului lusitan,…

- Italia va fi reprezentata in finala Champions League, dupa ce AC Milan și Inter se vor duela in penultimul act al celei mai titrate competiții europene. Inter Milano s-a calificat in „careul de ași” al Champions League dupa ce a eliminat-o pe Benfica Lisabona. Nerazzurii au caștigat prima manșa cu 2-0,…

- Barcelona a anunțat transferul lui Joao Mendes, in varsta de 18 ani, care este fiul fostei legende a clubului, Ronaldinho, noteaza CNN. Mendes se va alatura gigantului catalan de la echipa braziliana Cruzeiro. Adolescentul, care și-a ascuns anterior identitatea de fiu al fostului star brazilian atunci…