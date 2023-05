Aranjamentele incredibile ale lui Gigi Becali pentru susținerea lui George Sava la ADS. EXCLUSIV Controversatul director general George Sava este disperat sa ramana la șefia Agenției Domeniilor Statului (ADS), fapt pentru care a recurs la susținerea in PSD de catre omul de afaceri Gigi Becali. Gigi Becali susținatorul lui George Sava Directorul general al ADS, George Sava, are mari palpitații dupa ce fostul șef al controlului din agenție, Marius Ionel Nuța, a facut acord de recunoaștere pentru șpaga de 350.000 de euro ceruta unui om de afaceri. Mai mult, directorul general al ADS cauta disperat sprijin in PSD ca sa ramana la butoanele ADS. Ca atare, George Sava a recurs la susținerea afaceristului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

