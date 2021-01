Arafat: Vom prelungi starea de alerta "probabil cu aceleași restricții" Seful Departamentului pentru Situatii de Urgentaa reafirmat, vineri seara, la Digi 24, ca starea de alerta va fi prelungita &"probabil cu aceleași masuri restrictive&" ca pâna acum.

Referitor la deschiderea școlilor, Arafat a spus ca au decis continuarea desfașurarii procesului de predare online din cauza situației pandemice și fiindca nu a mai ramas foarte mult din semestru. Acesta spune ca elevii vor reveni la școala dupa 8 februarie doar daca raspândirea coronaviruslui nu crește.

Despre noua tulpina și vaccinare

&"Am început procesul de vaccinare și se vede luminița… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

