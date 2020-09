Arafat somat să achite bani pentru că a impus carantina în comuna Gornet Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, trebie sa scoata bani din buzunar pentru comuna Gornet daca nu vrea ca DSU sa fie executat silit. Somația i-a fost trimisa joi, 10 septembrie 2020, de catre avocatul Bogdan Dumitru. Avocatul, cel care a obținut in instanța acesta decizie care a ramas definitiva, ii impune secretarului de stat din MAI sa scoata comuna prahoveana de sub carantina impusa abuziv. Arafat a luat aceasta decizie sub pretextul combaterii pandemiei de coronavirus. Mai exact, avocatul Dumitru și primarul din Gornet, Nicolae Negoițescu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

