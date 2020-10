Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Preda, deputat PNL, a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Raed Arafat, șeful DSU! Totul dupa ce Arafat le-a cerut romanilor sa nu mai sune la 112, daca nu au o urgența, repetand ceea ce Ludovic Orban a spus in ședința de guvern.”Ce faci, ba, tu, repeți ca un papagal ce spune premierul?…

- „Suntem intr-un moment de cumpana, de infelxiune. Putem opri creștere numarului de cazuri, dar ca sa reușim acest obiectiv va trebui ca toate instituțiile implicate in prevenirea, informare constanța și permanenta a populației sa fie mobilizate la maximum și sa direcționam toate resursele umane și toate…

- Premierul si noul primar al Bucurestiului au participat pentru prima data la o emisiune impreuna, dupa alegerile locale, duminica la Romania TV, gazda fiind Simona Gheorghe. Aceasta a povestit prin ce a trecut dupa aflarea vestii ca Orban si Nicusor Dan s-au autoizolat. "Isteria in pandemie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in prezent Romania se afla sub incidenta Hotararii de Guvern care a reglementat prelungirea starii de alerta din 16 august pentru o luna, iar din 15 septembrie va fi prelungita starea de alerta, Hotararea de Guvern in acest sens urmand a constitui baza pentru…

- La noul aeroport din Romania, lucrarile sunt destul de avansate, dupa cum a constatat și Ludovic Orban, vizitand șantierul. Premierul a spus ca proiectul va mai primi de la Guvern anul acesta 25 de milioane de euro. Romania va avea un aeroport nou Este vorba despre Aeroportul Internațional Brașov –…

- Restaurantele raman inchise este concluzia discuțiilor de la Guvern dintre premierul Ludovic Orban și reprezentanții industriei. Cel mai probabil aceste vor fi redeschise atunci cand numarul cazurilor de coronavirus va scadea, a declarat liderul HORA, Daniel Mischie, potrivit Digi24.„Premierul nu este…

- Ministrul Sanatatii a explicat in ce conditii s-ar putea ajunge la decizia carantinarii zonale. Prin urmare o zona poate fi plasata sub carantina printr-un ordin al sefului DSU, care este Raed Arafat, sau al unei persoane desemnate de el, in baza unei decizii ale Comitetului Judetean pentru Situatii…

- "Este o decizie care m-a intristat. E o decizie pe care nu o inteleg. Este contrara a ceea ce au patit toti protestatarii pasnici din Piata Victoriei si contrar a ceea ce au vazut oamenii la televizor", a spus Ludovic Orban. DIICOT, despre decizia de clasare in dosarul "10 august". Protestatarii…