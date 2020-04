Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, sambata, la „Marius Tuca Show”, referitor la situația creata de plecarea muncitorilor sezonieri din țara, ca solicitarea a fost facuta pe cale diplomatica, dar ca nimeni nu a crezut ca vor fi chemați 2.000 de romani intr-o singura zi.Secretarul de…

- Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) a definitivat si aprobat Ordinul de ministru referitor la procedura anuntata in cursul zilei de 10 aprilie a.c. in ceea ce priveste organizarea grupurilor de lucratori sezonieri care...

- Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) a definitivat si aprobat Ordinul de ministru referitor la procedura anuntata in cursul zilei de 10 aprilie a.c. in ceea ce priveste organizarea grupurilor de lucratori sezonieri care pleaca de pe aeroporturile din Romania spre alte…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Antena 1, ca legea nu permite statului sa interzica romanilor plecarea la munca in strainatate, dar este important ca aceasta sa se faca cu respectarea regulilor de prevenire a imbolnavirii cu COVID-19."Nebunie nu inseamna sa plece cetateni…

- Stupoare pe Aeroportul din Cluj, acolo unde mai multe avioane sunt blocate la sol. Ieri, peste 2.000 de muncitori sezonieri au stat unul langa altul pe aeroport, așteptand sa plece in Germania la munca, dupa ce țara a decis sa ridice restricțiile de circulație pentru muncitorii sezonieri.Citește…

- Probleme generate de plecarea muncitorilor romani sezonieri Mai mulți muncitori români sezonieri au plecat joi spre Germania, dupa ce aceasta țara a relaxat condițiile pentru cei care vin sa lucreze în agricultura. 150 de oameni au plecat de pe Aeroportul Internațional din…

- Romania, inclusiv prin Timisoara, se pregateste sa (re)exporte cea mai de succes marfa in Germania. Vorbim de forta de munca. Pe Aeroportul International Timisoara sunt asteptate sa ajunga mai multe avioane, curse charter, care sa duca muncitori sezonieri spre Dusseldorf. Pe adresa Aeroportului International…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri inapoi in strainatate este o ”imbecilitate” și considera ca aceștia ar trebui pastrați in țara sa munceasca in agricultura din Romania. Decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri din…