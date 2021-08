Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a indemnat la precauție in fața valului patru al pandemiei de coronavirus și s-a declarat ingrijorat de faptul ca unele persoane nu mai respecta masurile precum purtarea maștii in mijloacele de transport in comun, intr-un interviu acordat luni pentru Digi24, citat de G4Media…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, luni seara, ca surparea malului de pamant de pe un santier din Capitala este un accident de munca, iar Inspectia Muncii trebuie sa stabileasca in ce conditii a avut loc acest accident. ”Interventie destul de dificila…

- Masurile de relaxare adoptate de Guvern intra in vigoare astazi, incluzand, intre altele, posibilitatea de a organiza evenimente cultural-artistice si de divertisment in spatii deschise, cu participarea a cel mult 75.000 de persoane, in localitatile cu incidenta mai mica sau egala cu 2 la mie, si a…

- Premierul Florin Cițu le-a cerut șefilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Dan Iamandi, și Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, sa mearga la rafinaria Petromidia,...

- Dupa ce in ultimele zile ploile puternice au afectat mai multe zone din țara, provocand inundații, meteorologii se așteapta sa apara canicula. Iar pe fondul creșterii temperaturilor, in zilele urmatoare, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) avertizeaza ca pot aparea vijelii. ”Dupa…

- Doua persoane au decedat in urma ploilor abundente care au lovit Romania vineri, 18 iunie, una la Bacau și una in Neamț, a anunțat directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, la Digi24. „Din pacate avem doua persoane. Una disparuta la Bacau, care traversa un podeț care s-a rupt…

- Caravana de vaccinare anticovid a SMURD, condusa de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat dr. Raed Arafat, a vaccinat in doua zile peste 600 de persoane. Duminica, la Campulung Moldovenesc, au fost vaccinate 415 persoane, dintre care 210 persoane cu ...