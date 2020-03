Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie „sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si ca…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, miercuri, ca masura limitarii la 100 de persoane in spații inchise nu afecteaza mall-urile și hypermaketurile, insa aceasta se aplica in cazul cinematografelor sau teatrelor. Raed Arafat a anuntat ca toate activitatile culturale…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat miercuri ca Politia de Frontiera urmareste toate cursele aeriene cu escala catre Romania, astfel ca pasagerii nu pot ascunde din ce tara au plecat, adaugand ca au existat cazuri in care s-a incercat inducerea in eroare a autoritatilor.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca marți sau miercuri ar putea sosi in Romania prima parte a comenzii de combinezoane necesare personalului medical care se ocupa de cazurile de infecție cu coronavirus. El a spus ca sunt probleme mari legate de achizițiile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat si ministrul Sanatatii, Victor Costache au confirmat, in aceasta seara, primul caz de infectie cu noul coronavirus la o persoana din Romania. Este vorba despre un barbat din judetul Gorj, care a intrat in contact cu italianul in varsta de…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca femeia care a apelat serviciul de urgența 112 la momentul in care a coborat din autocarul cu care a calatorit din Italia nu are coronavirus, ea fiind, la acest moment, asimptomatica, potrivit Mediafax.„Doamna…

- Elicopterul SMURD de la Jibou a avut probleme in aer la scurt timp dupa ce a decolat, duminica, de pe Aeroportul din Cluj, iar pilotul a oprit un motor si a survolat zona pana a terminat combustibilul, apoi a reusit sa aterizeze. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a…

