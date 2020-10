Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Alba, Nicolae Albu, a declarat, marti, dupa ce judetul a depasit rata de infectare de 3 la mia de locuitori, ca masurile vor fi luate pe localitati, in functie de incidenta din fiecare dintre acestea. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca se vor "intensifica activitatile…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, le cere romanilor care critica masurile luate de autoritați pentru oprirea epidemiei de COVID-19 sa vina cu soluții mai bune, daca le au.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa o discuție cu INSP, ca evenimente precum nunțile și botezurile ar trebui restricționate. "Trebuie sa recunosc, sunt de parere ca evenimentele la care se aduna multa lume și probabil controlul devine mai greu vor trebui restricționate. Am…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca toate comitetele județene și cel municipal din Capitala se vor intruni de urgența pentru analiza situația fiecarui județ. Printre masurile care urmeaza sa fie analizate este și carantinarea localitaților care depașesc 3 cazuri…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca... The post Raed Arafat anunța noi masuri din cauza creșterii numarului de bolnavi: ‘Fara discutie aceste masuri sunt necesare’ appeared first on Renasterea banateana .

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat ca anul acesta, in contextul pandemiei de COVID, sarbatorile de Craciun și Revelion nu mai sunt de conceput ca pana acum, astfel ca ii atentioneaza pe cei care se gandesc sa-si faca rezervari in strainatate ca ar putea fi un…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat noile restrictii decise in sedinta de Guvern de miercuri. "In seara aceasta a fost adoptata modificarea anexelor 2 si 3 ale Hotararii de Guvern nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand…

- Guvernul a adoptat modificarea HG privind prelungirea starii de alerta, fiind adaugate noi masuri de limitare a pandemiei. Masca devine obligatorie in spatiile publice, chiar daca este vorba de spatii in aer liber, iar terasele si cluburile din unele zone ale tarii ar putea functiona cu restrictii…