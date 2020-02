Stiri pe aceeasi tema

- Infecția cu coronavirus nu are tratament și nici nu exista un vaccin specific, tratamentul fiind simptomatic, a afirmat, duminica seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, el aratand ca acest tip de virus poate suferi mutații, potrivit Mediafax.„Coronavirsul…

- George Bologan, ambasadorul roman in Italia, a anunțat ca pana in acest moment niciun roman din Peninsula nu este infectat cu coronavirus, informeaza Digi 24. „Pentru o informare corecta a publicului, deoarece ne confruntam inclusiv cu unele stiri false cum ca au fost depistati cetateni romani purtatori…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne, din fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a facut mai multe precizari la final de 2019, cu privire la zborurile efectuate de catre salvatori cu elicopterele din dotare, pentru a veni in ajutorul victimelor."Dupa ce au aparut in mass…

- Partidul Verde filiala judeteana Suceava sare in apararea șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, dupa ce voci din spațiul public i-au cerut demisia. ”Dr. Raed Arafat, omul care a fondat SMURD in Romania, in ultima prioada de timp este atacat permanent de oamenii actualii…

- Raed Arafat a trasmis, joi seara, la Romania TV, un mesaj clar pentru guvernanți. Acesta a precizat ca nu ii este frica de auditul pe care ministrul Marcel Vela l-a ordonat, potrivit stiripesurse.ro.Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca o decizie in privinta sefului Departamentului pentru Situatii…

- Printr-un comunicat de presa, UPU-SMURD Ialomița, prin medicul șef Anca Telehuz, se alatura celorlalte entitați de profil care susțin activitatea doctorului Raed Arafat, coordonator al Departamentului pentru Situații de Urgența in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. «In calitate de profesioniști,…

- Trei polițiști din cadrul IPJ Olt, fostul șef, dar și doi adjuncți sunt in concedii medicale din septembrie. Astfel ca aceștia nu pot ajunge la comisia disciplinara sau la Secția Speciala, in ceea ce privește ”cazul Caracal”. ”Știți ca din prima zi am avut aceasta problema cu concediile…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Sitatii de Urgenta (DSU), a anuntat ca Romania va trimite o echipa de salvare in Albania. 52 de romani ajuta la cautarea celor prinși sub daramaturi, conform digi24.ro. In Albania a avut loc, luni noapte, cel mai puternic cutremur din ultimele decenii. Acesta…