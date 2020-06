Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai emotionante imagini de la protestele din America A trecut mai bine de o saptamana de cand George Floyd, un barbat de culoare, a fost ucis cu brutalitate de un politist din Minneapolis. Acest tragic eveniment a adus dupa sine proteste in mai bine de 40 de orase din Statele Unite, dar si in alte…

- Fratele lui George Floyd le cere protestatarilor sa inceteze violentele Terrence Floyd este fratele lui George Floyd, barbatul de culoare ucis de un politist in America. Intr-un discurs emotionant strigat la megafon, acesta le cere protestatarilor sa inceteze violentele. Ii roaga pe oameni sa nu uite…

- A fost 1 iunie, ziua relaxarii. Dupa 2 saptamani in care reluarea vieții normale a fost testata in porții controlate, precum intr-o previzualizare a ceea ce urma, din 1 iunie restricțiile s-au ridicat. Din pacate, 1 iunie a aratat ca deși am trecut printr-o pandemie, deși am trait in izolare și am vorbit…

- Pandemia COVID-19 iși tempereaza presiunea sociala și lasa loc revenirii obișnuitelor framantari romanești. Intre acestea, la loc de frunte, evident, rafuiala politica in marja fierbinte a unui an electoral. Iar rafuiala politica a devenit, de ceva vreme, terenul de lupta al paraziților care distrug,…

- O asistenta medicala in varsta de 27 de ani din Targu Carbunești a decedat, vineri, dupa ce a nascut prin cezariana la Spitalul Județean de Urgența Craiova, noteaza cotidianul craiovean Gazeta de Sud.Copilul a murit la naștere, iar mama in secția de terapie intensiva, dupa ce a fost reoperata. ”Mama…

- Ela Craciun lanseaza patura de infasat care ajuta bebelusii sa doarma linistiti Patura are la baza un sistem unic ce permite infasarea rapida si corecta a bebelusului, fara ca acesta sa se simta sufocat si fara a o desfasura in timpul somnului din cauza miscarilor involuntare. “Am intalnit atat de multi…

- Monica Gabor a aflat ca Diana Iacob, una dintre prietenele sale din Romania, și-a pierdut pisica in urma cu o saptamana. "Portocala" a disparut in zona Lagunei Albastre din Corbeanca in dimineața zilei de 30 aprilie și, in ciuda tuturor eforturilor, deocamdata, nu a fost de gasit. Ea și soțul sau…

- Raluca Lazaruț, fosta prezentatoare tv a nascut in mare secret, o fetița superba. Micuța are deja patru luni, iar vedeta a publicat prima imagine pe contul de socializare. Aceasta se afla de mai mulți ani in America.Fosta prezentatoare TV a postat o imagine cu fetița ei,botezata Gemma, alaturi de un…