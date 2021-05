Arad: Zeci de salariaţi ai fabricii Astra Rail au protestat cerând salarii mai mari Aproximativ o suta de salariati ai fabricii de vagoane marfa Astra Rail Arad, detinuta in majoritate de o companie americana, au protestat in strada, vineri, cerand salarii mai mari cu cel putin 400 de lei net si conditii mai bune de munca.



"Nemultumirea principala este legata de salarii, dar si conditiile de munca. Nu am mai negociat de doi ani, tot timpul ne-au dus cu zaharelul ca acum e pandemie, ca nu sunt bani, ca nu am avut contracte. Dar la noi in fabrica nu s-a oprit lucrul, am avut tot timpul de lucru, comenzile s-au semnat. Cerem cel putin 400 lei net, avand in vedere ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de angajați ai Greenbrier Astra Rail, fabrica de vagoane de marfa din Arad, au protestat astazi in strada, in fața pavilionului administrativ. Ei se plang de condițiile grele de munca și de salariile mici. Vagonarii au cerut conducerii marirea salariilor. Protestul a fost organizat in așa…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca despre cele mai platite joburi pe piața muncii la data 14 mai 2021, conform declarațiilor agenților economici.

- Liderii Consiliului, Comisiei și Parlamentului Uniunii Europene, alaturi de partenerii sociali din Europa au semnat vineri, 7 mai, Angajamentul social comun de la Porto. Acesta are în vedere trei obiective principale pentru 2030, unul dintre acestea fiind ca…

- Rata somajului inregistrata la nivel national a fost de 3,33% la finalul lunii martie, cu 0,02 puncte procentuale mai mica fata de luna anterioara. Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca la sfarsitul lui martie peste 290.000 de oameni nu aveau o slujba. Cei mai…

- Fostul ministru al Apararii Gabriel Leș comenteaza cazul barbatului de 63 de ani din Pitești care a decedat dupa ce a fost imobilizat cu violenta de politisti. Moartea barbatului releva, pe fond, aceeași problema pe care am semnalat-o in repetate randuri pe parcursul acestei pandemii - lipsa de empatie…

- Amazon.com a prezentat, sambata, scuze unui congressman american, Mark Pocan, compania recunoscand ca „si-a dat singura gol” prin negarea, initial, a sugestiei acestuia ca soferii sai sunt nevoiti uneori sa urineze in sticle in timpul curselor de livrare a coletelor, transmite Reuters, preluata de News.ro…

- Spaniolii au baut mai putin si au redus aproape la jumatate consumul excesiv de alcool in pandemie, in contextul inchiderii barurilor si a cluburilor de noapte in timpul lockdown-ului, conform unui sondaj publicat vineri, condus de Observatorul pentru Droguri si Toxicomanie din Spania, relateaza…

- Comisia Europeana a prezentat joi agenda ambitioasa pentru realizarea unei Europe sociale puternice, axata pe locuri de munca si competente adaptate exigentelor viitorului, si deschide calea catre o redresare socio-economica echitabila, rezilienta si favorabila incluziunii,