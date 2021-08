Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii aradeni au descoperit un TIR inmatriculat in Ungaria abandonat in localitatea Halmagiu, iar la deschiderea remorcii, in baza unui mandat de perchezitie, au gasit peste 80.000 de pachete cu tigari de contrabanda provenite din Belarus.

- Noua sirieni au fost descoperiti la frontiera cu Ungaria, intr-un TIR incarcat cu mobila care urma sa plece in Austria, soferul roman fiind cercetat pentru trafic de migranti. TIR-ul urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, iar in baza unei analize de risc, politistii de…

- Un copil, de cinci ani, a fost gasit singur și dezorientat de polițiști intr-o zona aglomerata a orașului Galați. Acesta fusese abandonat de mama lui, care a vrut sa-l pedepseasca pentru ca nu o asculta. Polițiștii au gasit-o pe femeie intr-o comuna aflata la zeci de kilometri distanța, scrie Digi24…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, la frontiera verde, peste 20.000 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 236.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. In cursul zilei de marți, 06 iulie a.c., polițiștii…

- Polițistii de frontiera din cadrul SPF Valea Vișeului au observat aseara in trafic, intre localitațile Valea Vișeului și Bistra, un cetatean roman, care se deplasa in viteza la volanul unui Audi A4 inmatriculat in Romania si despre care se dețineau date ca are preocupari in sfera activitaților de contrabanda.…

- In data de 15.06 a.c., in jurul orei 17.00, polițistii de frontiera din cadrul SPF Valea Vișeului au observat in trafic, intre localitațile Valea Vișeului și Bistra, un cetatean roman, care se deplasa in viteza la volanul unui Audi A4 inmatriculat in Romania si despre care se dețineau date ca are preocupari…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au confiscat in cadrul unei acțiuni desfașurate pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigari, in localitatea de frontiera Teceu Mic, cantitatea de 16.450 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat intr-un autoturism doi cetațeni din Camerun și Senegal care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Vestul Europei. In data de 12 mai a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…