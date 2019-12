Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, cu varste intre 38 si 74 de ani, au fost retinute de politistii din Alba intr-un dosar privind contrabanda cu tigari, la perchezitii fiind descoperite inclusiv o arma cu aer comprimat detinuta ilegal si sute de alice si cartuse pentru arma letala, precum si un detector de metal. Potrivit…

- Trei cetateni italieni sunt cercetati penal pentru braconaj, dupa ce au fost prinsi in flagrant, pe fondurile cinegetice din Corbu Vechi si Sutesti, in timp ce au impuscat ilegal 50 de pasari, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila. Cei trei italieni au fost depistati in timpul unei…

- Patru barbati au fost retinuti de politistii constanteni si vor fi prezentati, marti, instantei cu propunere de arestare preventiva pentru contrabanda, braconaj piscicol si tainuire, in urma mai multor perchezitii domiciliare efectuate in localitatea Topalu. Potrivit Inspectoratului de…

- Doua persoane au fost retinute in urma urma efectuarii a 12 perchezitii domiciliare la traficanti de droguri din Satu Mare si Carei, fiind ridicate bijuterii, bani si telefoane mobile, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis marti. Potrivit surse…

- Un tanar de 18 ani din Arad este cercetat penal dupa ce, in urma unei perchezitii in casa in care locuieste, politistii au gasit o arma de tir si 500 de alice detinute ilegal, tanarul fiind suspectat ca folosea arma la braconaj, potrivit Agerpres. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de…

- La inceputul acestei saptamani, politistii structurilor Arme, Explozivi si Substante Periculoase au incheiat o actiune desfasurata pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor cu arme si munitii. Mii de elemente de munitie si 30 de tone de deseuri medicale au fost indisponibilizate, iar 8 persoane…

- Politiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sprijiniti de luptatori SAS, au efectuat joi trei perchezitii domiciliare la Paltinu, comuna Vatra Moldovitei. Vizati cu fost trei barbati, in gospodariile acestora fiind gasite si ridicate in vederea continuarii cercetarilor 4 paturi…