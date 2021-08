Arad: Românii care revin în ţară în vacanţă, informaţi la frontieră despre impactul părăsirii copiilor Mii de copii care au parintii plecati in strainatate la munca sufera din aceasta cauza, in timp ce pandemia a redus frecventa intoarcerii in tara a romanilor, atrage atentia organizatia Salvati Copiii, care a inceput o campanie de informare, impreuna cu Politia de Frontiera, direct la granita cu Ungaria. Voluntari ai organizatiei, sprijiniti de politisti de frontiera, impart materiale informative romanilor care lucreaza in strainatate si care revin in tara in aceasta perioada pentru a petrece vacanta alaturi de familii. Materialele contin informatii despre impactul pe care il are asupra copiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

