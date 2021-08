Arad: Peste 20 de migranţi, prinşi când încercau să treacă ilegal frontiera în Ungaria Peste 20 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, fie ascunsi in camioane, fie mergand pe jos pe camp. In doua camioane conduse de un bulgar si un grec, care transportau mobilier si aluminiu pentru firme din Germania si Norvegia, au fost descoperiti noua migranti. Camioanele au fost verificate la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Varsand. "In urma efectuarii controlului amanuntit al mijloacelor de transport, au fost descoperiti, ascunsi in compartimentele pentru marfa, noua cetateni straini.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

