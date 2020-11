Stiri pe aceeasi tema

- Numarul angajatilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad infectati cu SARS-CoV-2 s-a dublat in ultimele 10 zile si a ajuns la 135, mai mult de jumatate fiind asistenti, iar 20% sunt medici, transmite Agerpres.Din cei 135 de salariati infectati de la Spitalul Clinic Judetean Arad, 71 sunt asistenti…

- In ultimele 10 zile s-a dublat numarul angajatilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, infectati cu SARS-CoV-2, si a ajuns la 135. Mai mult de jumatate sunt asistenti, iar 20% sunt medici.Reprezentantii spitalului au precizat astazi pentru ca din cei 135 de salariati infectati, 71 sunt…

- Numarul angajatilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad infectati cu SARS-CoV-2 s-a dublat in ultimele 10 zile si a ajuns la 135... The post Focar de coronavirus la Spitalul Județean Arad: 135 de angajați infectați / Numarul s-a dublat in 10 zile appeared first on Renasterea banateana…

- Aproape 80 de cadre medicale din judetul Arad s-au infectat de la inceputul saptamanii cu SARS-CoV-2. Marea majoritate fiindsunt asistenti medicali din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU). Purtatorul de cuvant al SCJU, Simina Roz, a declarat, joi, pentru Agerpres, ca cea mai grava situatie…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a cerut structurilor judetene sa trimita situația tuturor cadrelor medicale care sufera de afectiuni medicale ce nu permit tratarea pacientilor COVID, precum si a celor care se sustrag de la activitatile din zona COVID, informeaza Digi24.…

- Prefectura Brașov ne-a transmis astazi urmatorul comunicat de presa, in urma intanirilor pe care le-au avut reprezentanții mai multor instituții din județele Brașov și Covasna. Prefectul Mihai Catalin Vasii s-a intalnit astazi, 30 octombrie, impreuna cu reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Brașov…

- Trei persoane infectate cu COVID-19 și internate la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu, infectati cu COVID-19 au plecat fara sa anunțe. "Politisti din cadrul Politiei Municipiului...

- Infecția cu SARS-COV-2 a revenit in randul cadrelor medicale de la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Mai multe cadre medicale, din spital au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Numarul personalului medical infectat ar depași cifra de 20. Reprezentanții SJU Alba Iulia vor oferi in…